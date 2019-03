Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190305.6 Krempe : Erneuter Zeugenaufruf nach Hausbrand in Krempe (Folgemeldung zu 190301.2)

Krempe (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 28.02.19, gegen 20.00 Uhr, wiederholt zu einem Feuer in dem leerstehenden Einfamilienhaus, Ecke Breite Straße/Bürgermeister-Ruhe-Weg. Die Itzehoer Kripo geht von einer Brandstiftung aus und sucht weiterhin nach Zeugen, die zwei Tatverdächtige am Brandort gesehen haben. Mehrere Zeugen haben beobachtet, dass die beiden Personen vom Wallstieg in den Bürgermeister-Ruhe-Weg gelaufen sind und sich in Tatortnähe aufhielten. Im Wallstieg hat ein Zeuge zur fraglichen Tatzeit ein Kleinwagen mit eingeschalteten Frontleuchten stehen sehen.

Die Verdächtigen sollen laut Zeugenaussagen ein helles und ein blaues Kapuzenoberteil getragen haben.

Hinweisgeber sollten sich unter der Telefonnummer 04821/60 20 bei der Polizei melden.

