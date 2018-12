POL-IZ: 181204.1 Wilster: Schuppen-Brand geklärt - Folgemeldung zu 181112.1

Wilster (ots) - Ein Totalschaden war das Ergebnis eines Schuppen-Brandes in Wilster am Abend des 11. Novembers 2018. Gestern ist es den Ermittlern schließlich gelungen, den Fall zu klären und einen Tatverdächtigen dingfest zu machen. Bei dem Beschuldigten der Brandstiftung handelt es sich um eine männliche Person aus dem Kreis Steinburg - in seiner Vernehmung räumte der Mann die Tat ein.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell