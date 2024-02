Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Schwer verletzt wurde ein achtjähriges Kind aus Gelsenkirchen bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 9. Februar 2024, um 12 Uhr. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr auf der Bokermühlstraße in südlicher Fahrtrichtung, als der Junge nach Zeugenaussagen unvermittelt von links auf die Fahrbahn trat. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Kind, wobei der Achtjährige zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Eine zufällig in der Nähe befindliche Rettungswagenbesatzung beobachtete den Unfall und leistete erste Hilfe. Das Kind wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

