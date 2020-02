Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt vor Fahrraddieb

Gelsenkirchen (ots)

Mit einer dreisten Masche hat ein Fahrraddieb bereits am Montag, 10. Februar 2020, ein E-Bike in Gelsenkirchen-Buer entwendet. Der Mann flexte das mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesicherte Rad gegen 14.30 Uhr am Goldbergplatz auf. Aufmerksame Zeugen sprachen den Mann daraufhin an. Er gab jedoch vor, der rechtmäßige Besitzer des hochwertigen Rades zu sein und zeigte, um sich vermeintlich zu legitimieren, einen Personalausweis vor. Anschließend entfernte sich der Mann mit dem gestohlenen Rad.

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu sein und sich von dieser oder ähnlichen Geschichten nicht täuschen zu lassen. Alarmieren Sie in einem solchen Falle die Polizei unter der Notrufnummer 110. Der Mann ist Mitte bis Ende 50, circa 1,70 Meter groß, hat graue Haare und einen grauen Bart und humpelt offenbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell