Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Trickdiebstahl: Unbekannter steigt zu Senior ins Auto

Gelsenkirchen (ots)

Besonders dreist hat ein unbekannter Täter am Montagmorgen, 13. Januar 2020, versucht an die Geldbörse eines 77-jährigen Gelsenkircheners zu gelangen. Der Senior war gegen 10 Uhr an der Feldmarkstraße in sein Auto gestiegen, als der Unbekannte plötzlich die Beifahrertür aufriss und mitsamt einem Paket in das Fahrzeug stieg. Den Gelsenkirchener bat er, ihn zu seiner Wohnanschrift zu fahren, damit er das Paket abgeben könne und stieg trotz mehrfacher Aufforderung nicht wieder aus dem Auto aus. Währenddessen versuchte er das Portemonnaie des Gelsenkircheners aus der Jackentasche zu stehlen, was der 77-Jährige aber erfolgreich verhinderte und den Täter aus dem Auto stieß.

Der Gesuchte hat dunkle Haare und sprach nur gebrochenes Deutsch. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/365-8110 oder an die Kriminalwache unter -8240.

