Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch: Polizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruchversuch am Dienstagnachmittag, 5. November 2019, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Zeugen meldeten, dass ein Mann gegen 15.15 Uhr versucht habe über die Terrassentür in eine Wohnung an der Bottroper Straße einzudringen. Nach dem gescheiterten Einbruchversuch fanden die alarmierten Polizeibeamten den 40-jährigen Tatverdächtigen in seiner eigenen Wohnung in Gelsenkirchen-Horst vor. Dieser stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Zwar fanden die Beamten in der Wohnung mehrere Ausweisdokumente und Kreditkarten, aber keine, die dem 40-Jährigen zuzuordnen waren. Neben gestohlenen Dokumenten stellten die Beamten ein E-Bike sicher. Zur Identitätsfeststellung wurde der Gelsenkirchener vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht, das er später wieder verlassen konnte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thimo Mallon

Telefon: 0209-365-2012

E-Mail: thimo.mallon@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell