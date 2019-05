POL-GE: Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Kraftrad

Polizei Gelsenkirchen

Samstag, 25.05.2019, 15:55 Uhr, 45892 Gelsenkirchen-Resse, Hertener Straße 44: Eine 27-jährige Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Pkw aus einer Garagenausfahrt auf die Hertener Straße. Dabei übersah sie einen die Hertener Straße in westlicher Richtung fahrenden 18-jährigen Kradfahrer. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Unfallbeteiligten und hinzukommend die auf dem Krad mitfahrende 16-jährige Sozia aus Gelsenkirchen so schwer verletzt, dass sie verschiedenen Krankenhäusern zum stationären Verbleib zugeführt werden mussten. Lebensgefahr besteht in keinem Fall.

