Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 42-Jähriger blockiert nach Streit Straßenbahnschienen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 10.05.2019, gegen 17.50 Uhr, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Gelsenkirchener und einem Straßenbahnfahrer an der Haltestelle der Linie 301, Essener Straße/Bottroper Straße in Horst. Nach der Streitigkeit untersagte der Straßenbahnfahrer dem 42-Jährigen die Mitfahrt und verwies ihn der Bahn. Daraufhin setzte sich der Gelsenkirchener auf die Gleise und blockierte somit die Weiterfahrt der Straßenbahn. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernte er sich von den Gleisen. Gegen den Gelsenkirchener wird nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

