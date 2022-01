Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Falsche Telekommitarbeiter räumen Tresor von Senioren aus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (11. Januar 2022) ist ein Seniorenpaar vom Nikolausweg einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Die falschen Telekommitarbeiter flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Gegen 13:45 Uhr klingelte es an der Haustür des Ehepaares. Als die Frau die Tür öffnete, stellten sich zwei Männer als Telekommitarbeiter vor und gaben an, sie müssten im Haus diverse Leitungen überprüfen. Sie fragten ebenfalls nach schweren Metallgegenständen in der Wohnung, die der Umstellung von Analog- auf Digitalfernsehen im Wege stehen könnten. Die Seniorin zeigte und öffnete den im Schlafzimmer stehenden Tresor. Unter einem Vorwand lockte einer der Männer die Frau in den Keller und bat sie, dort einen Moment zu warten, sein Komplize blieb mit dem Ehemann in der Wohnung. Nach wenigen Minuten wurde die Frau misstrauisch, ging zurück in die Wohnung und fand den leeren Tresor vor. Die Täter waren zwischenzeitlich geflüchtet.

Laut Aussage der Opfer sind die beiden Täter circa 30 Jahre alt, sprechen akzentfreies Deutsch und trugen einen Mund-Nase-Schutz sowie dunkle Kleidung. Einer der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare und ein "südländisches Aussehen". Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (17)

