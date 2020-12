Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Männer werfen Böller auf Balkon: Wand durchschlagen - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am Montag (28. Dezember 2020) gegen 23:45 Uhr haben zwei Unbekannte einen Böller auf einen Balkon geworfen. Der Knallkörper durchschlug die Hauswand. Es wurde niemand verletzt.

Glück im Unglück hatte eine 22-Jährige, die am Abend auf einem Balkon auf der Breite Straße stand. Sie beobachtete zwei Männer, die an der Kreuzung mit der Evertsstraße etwas untereinander austauschten. Kurz darauf ging die junge Frau wieder in die Wohnung, die Balkontür ließ sie zunächst offen. Als ein Böller auf den Balkon flog, verschloss sie schnell die Tür. Der Knallkörper detonierte draußen und durchschlug die Wand zum Wohnzimmer.

Die beiden Männer sind danach vermutlich Richtung Rathaus weitergegangen und haben dabei weitere Böller gezündet. Einer war rund 35 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und hatte dunkles, kurzes Haar und eine rote Jacke. Der andere war 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und trug eine schwarze Jacke.

Hinweise bitte unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (638)

