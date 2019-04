Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Radfahrer beraubt junge Frau

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (20. April 2019) wurde eine Frau Opfer eines Raubes an der Uerdinger Str. Der Täter flüchtete auf einem Damenfahrrad.

Die 20-Jährige stand um 22:24 Uhr an der Uerdinger Straße im Bereich des Oldenburger Weges an der Fußgängerampel, als ein Radfahrer ihr im Vorbeifahren das Handy samt Kopfhörern entriss.

Das Telefon fiel zu Boden, der Radfahrer flüchtete mit den geraubten Kopfhörern der Marke Nokia.

Als die Frau ihm hinterherlief, schlug und trat der Räuber nach ihr und entkam über das dortige Schulgelände.

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt. Ca. 18-20 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß, Südländer, dunkle lockige Haare, dunkle Sportbekleidung. Er benutzte ein Damenfahrrad.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (234)

