Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Einbrüche in Krefeld - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag, den 11.04.2019, in der Zeit von 06.00 - 20.00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Linner Straße. Aus der Wohnung wurden Gegenstände der Unterhaltungselektronik entwendet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.-13.04.2019) brachen Unbekannte in einen Garten an der Dünkirchener Straße ein. Aus der Gartenhütte wurden verschiedene Werkzeuge, sowie Angelzubehör entwendet. Die unbekannten Einbrecher ließen eine zur Tat mitgebrachte Schubkarre zurück.

In der gleichen Nacht hebelten Unbekannte eine Eingangstüre einer Werkstatt an der Hülser Straße auf. Der / die unbekannten Täter verließen die Werkstatt, nach ersten Feststellungen, vermutlich ohne Tatbeute.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld (02151-6340) zu melden.

