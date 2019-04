Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum - Traar - Linn: vollendeter Einbruch und versuchte Einbrüche in Altenheime

Krefeld (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (04. März 2019) 16:30 Uhr bis Freitag (05. März 2019) 08:00 kam es in drei Altenheimen in Krefeld zu einem vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen. In Bockum auf der Wilhelmshofalle und in Traar auf der Maria-Sohmann-Straße hebelten Unbekannte jeweils ein Fenster auf und gelangten so in die Einrichtung. Sie durchwühlten die Büroräume, ohne dass sie etwas entwendeten. In Linn hebelten Unbekannte eine Türe auf und gelangten in die Büroräume, wo ein Tresor u.a. mit Bargeld und Schmuck entwendet wurde. Hinweise an die Polizei unter Telefon: 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (211)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell