Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Nachtrag zum Unfall vom 28. März 2019 - Junger Mann mit Pitbull als Zeuge gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (28. März 2019) ist eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und bei dem Zusammenstoß mit einer Laterne auf der Hauptstraße schwer verletzt worden.

Im Rahmen der Ermittlungen hat es Hinweise auf einen Zeugen gegeben. Dabei soll es sich um einen jungen Mann handeln, der am Unfallort mit einem braunen Pitbull unterwegs war und beinahe von dem Unfallauto erfasst worden wäre. Da er sich entfernte, bevor die Polizei am Unfallort eintraf, bitten die Ermittler darum, dass er sich unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de meldet. (209)

