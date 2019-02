Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem

Lehmheide: Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwochmorgen (20. Februar 2019) wurde ein 24-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Mann zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 7:30 Uhr bog der Radfahrer von der Gladbacher Straße in Richtung Oberschlesienstraße ab. Zeitgleich bog ein weißes Auto von links in die Straße ein und erfasste den Radfahrer am Hinterreifen. Der 24-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer stieg aus und gab dem Radfahrer einen Zettel mit seinem Namen sowie Kennzeichen. Die Polizei konnte anhand dieser Daten allerdings keinen Fahrer ermitteln. Anschließend setzte er seine Fahrt weiter fort.

Der Fahrer ist circa 1,90 Meter groß und hat einen Vollbart. Er trug eine braune Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (112)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell