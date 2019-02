Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem

Lehmheide: Junge angefahren und geflohen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bereits am Montagmorgen (18. Februar 2019) ist ein 12-jähriger Junge von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer kümmerte sich nicht um das Kind und fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7:30 Uhr wollte der Schüler an der Haltestelle Mengshofstraße in die Straßenbahn einsteigen, als ihm ein langsam an der wartenden Straßenbahn vorbeifahrender schwarzer VW über den Fuß fuhr. Der 12-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Der Junge kann die Beifahrerin folgendermaßen beschreiben: Ca. 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlanke Statur, mit roten Haaren und Brille.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas gesehen oder kann etwas zu dem Pkw und seinem Fahrer sagen? Hinweise bitte an Telefon 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (108)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell