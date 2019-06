Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Fahrrad- und Werkzeugdiebe erwischt

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (31. Mai, 19:15 Uhr) haben Zeugen die Polizei gerufen. Sie hatten in einem Hinterhof auf der Dieselstraße beobachtet, wie mehrere Männer Fahrräder in einen Transporter luden. Die Beamten fanden vor Ort zwei Transporter und vier Autos vor. Im Inneren der Fahrzeuge lagen Räder. Bei der weiteren Durchsuchung entdeckten die Polizisten insgesamt 25 Fahrräder, 58 hochwertige Elektrowerkzeuge und eine Stahlrute. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei zwei Rädern und fünf Werkzeugen um Ware, die als gestohlen gemeldet worden war. Ein 39-jähriger tatverdächtiger Mann gab an, die Waren auf einem Trödelmarkt in Essen gekauft zu haben. Die Polizisten nahmen Personalien auf und stellten Räder, Werkzeuge und die Stahlroute sicher und schrieben eine Anzeige wegen schweren Bandendiebstahls. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell