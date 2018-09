POL-DU: Mittelmeiderich: Rennen gestoppt - Autos beschlagnahmt

Duisburg (ots) - Ein Autorennen auf der Von-der-Mark-Straße/Bahnhofstraße haben Polizisten heute kurz nach Mitternacht (12. September, 0:17 Uhr) gestoppt. Den Beamten war ein roter und ein weißer Daimler an der Kreuzung Von-der-Mark-Straße/Bahnhofstraße/Westender Straße aufgefallen. Beide Autos standen nebeneinander an der roten Ampel . Als es grün wurde, gaben die beiden Vollgas, bogen in die Bahnhofstraße ab und überholten sich gegenseitig. Die Polizisten verfolgten die beiden, riefen Verstärkung und stoppten die Autos. Am Steuer des roten Daimlers saßen eine 19-jährige Frau und ihre gleichaltrige Beifahrerin. Im weißen Daimler waren ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Beifahrer unterwegs. Die Beamten stellten beide Führerscheine und Fahrzeuge sicher. Die beiden Fahrer müssen jetzt mit einem Verfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell