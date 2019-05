Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Tötungsdelikt in Bad Soden am Taunus

Wiesbaden (ots)

Am Samstag, den 25.05.2019 kam es in Bad Soden am Taunus zu einem Tötungsdelikt. Gegen 02.30 Uhr meldeten Zeugen, dass am Bahnhof in Bad Soden ein Busfahrer von einer männl. Person mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde. Der Täter sei anschließend in Rtg. Wiesenweg geflüchtet. Der 63-jährige Busfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, die erlittenen Verletzungen sind aber nicht lebensgefährlich. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeikräfte einen 25-Jährigen Tatverdächtigen aus Bad Soden festnehmen. Dieser äußerte gegenüber den Einsatzkräften, dass er in seiner Wohnung seinen Nachbarn getötet habe. In der Wohnung des Besch. in Bad Soden wurde eine leblose Person aufgefunden, bei welcher der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Wegen der zurzeit noch laufenden Ermittlungen am Tatort können zum Tatablauf und der Person des Opfers noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

gef. E. Braß, PHK u. PvD

