POL-MTK: Diebstahl von Katalysatoren +++ Bedrohung, versuchter Raub +++

Diebstahl von Katalysatoren

Am Freitagmorgen mussten die Besitzer eines VW-Golf und eines Mercedes in Schwalbach am Taunus feststellen, dass unbekannte Täter die Katalysatoren an ihren Fahrzeugen abmontiert hatten. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter 06196-96950 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bedrohung, versuchter Raub

Am Freitagabend wurde in Eppstein-Bremthal, ein 62-jähriger Bremthaler, auf dem Parkplatz vor seinem Haus, von einer unbekannten männlichen Person mehrmals nach Geld gefragt. Als er dies verneinte, kam der Mann bedrohlich auf ihn zu und sagte immer wieder "Ich stech dich ab". Der Geschädigte konnte sich in seine Wohnung flüchten und versuchte die Tür zu schließen. Nachdem der Mann mehrmals gegen die Wohnungstür getreten hatte, schaffte es der Geschädigte auch die Wohnungstür zu schließen. Der unbekannte Mann entfernte sich dann fußläufig in Richtung S-Bahnhof. Der Täter wird beschrieben als 175 cm groß, 25-30 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle kurze lockige Haare, sprach mit Akzent. Bekleidet war er mit Jeans, Sportschuhen und blauer Daunenjacke. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-674940 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

