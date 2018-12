POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom 10.12.2018

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Hofheim a.T.-Marxheim, Schloßstraße, 08.12.2018, 20:05 Uhr

(sw)In den frühen Abendstunden des vergangenen Samstags versuchten Einbrecher, in ein Einfamilienhaus in der Marxheimer Schloßstraße einzubrechen. Eine Anwohnerin hörte verdächtige Geräusche und verständigte daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streifen waren die Täter bereits auf der Flucht. Vermutlich hatten sie bemerkt, dass sie entdeckt wurden. Wie die Beamten feststellten, hatten die Einbrecher mit Werkzeugen, die sie am Tatort vorfanden, an der rückwärtigen Terrassentür des Anwesens gehebelt und, da sie damit nicht erfolgreich waren, schließlich die Verglasung eingeschlagen. Es blieb somit bei einem Sachschaden von rund 2.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise können der Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079 0 gemeldet werden.

2. Einbruch in Kindertagesstätte, Kelheim-Hornau, Rotlintallee, 08.12.2018, 07:00 Uhr, bis 09.12.2018, 10:25 Uhr

(sw)Auf bisher nicht bekannte Art und Weise gelangten Einbrecher durch ein Fenster einer Kindertagesstätte in Kelkheim-Hornau, wo sie einen Schrank aufbrachen und weitere unverschlossene Schränke nach Diebesgut durchsuchten. Augenscheinlich ohne Beute verließen die Täter dann das Objekt wieder. Es entstand lediglich leichter Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise zu den Einbrechern können der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749 40 gemeldet werden.

3. Bargeld und Zigaretten bei Einbruch erbeutet, Eschborn, Hauptstraße, 07.12.2018, 22:45 Uhr, bis 08.12.2018, 12:15 Uhr

(sw)Eine Gaststätte im Stadtkern von Eschborn wurde Ziel von Einbrechern in der Nacht von Freitag auf Samstag, wobei sie durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einstiegen und sich nicht nur an Bargeld bereicherten, sondern auch einen Zigarettenautomaten mitnahmen. Festgestellt wurde der Einbruch erst zur Mittagszeit vergangenen Samstag. Zeugen des Einbruches meldeten sich bislang nicht. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 1.800 Euro, weiterhin entstand ein Sachschaden von geschätzten 900 Euro. Die Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise zum Einbruch unter (06196) 9695 0.

4. Diebe in Turnhallen-Umkleide, Schwalbach a.T., Jahnstraße, 07.12.2018, 20:30 Uhr bis 22:35 Uhr

(sw)Während die Geschädigten in einer Turnhalle in der Schwalbacher Jahnstraße ihrer sportlichen Leidenschaft nachgingen, machten sich Diebe unbemerkt in den dortigen Umkleidekabinen zu schaffen. Mehrere Sportler mussten am Ende der Sporteinheit feststellen, dass Jacken und auch eine Hose fehlten. Insgesamt erlangten die Täter Bekleidung im Wert von etwa 460 Euro. Zu den Tätern gibt es bislang keine konkreten Erkenntnisse. Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter (06196) 9695 0 entgegen.

5. Autoaufbrecher erbeuten hochwertiges Werkzeug, Schwalbach a.T., Hauptstraße, 06.12.2018, 22:30 Uhr, bis 07.12.2018, 08:30 Uhr

(sw)Die Polizei in Eschborn wurde am Morgen des vergangenen Freitags in die Hauptstraße in Schwalbach gerufen, nachdem dort ein aufgebrochener Fiat Ducato festgestellt wurde. Die Täter hatten an einem Türschloss des PKW manipuliert und konnten dadurch die Tür öffnen. Sie erbeuteten unter anderem mehrere Werkzeugkoffer, Kabeltrommeln und Bohrhämmer im Gesamtwert von rund 3.200 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Eschborn unter (06196) 9695 0 entgegen.

6. Unfallflüchtiger hinterlässt Fahrzeugteile, Kelkheim-Ruppertshain, Am alten Rathaus, 08.12.2018, 19:00 Uhr, bis 09.12.2018, 11:30 Uhr

(sw)Ein noch unbekannter Unfallverursacher fuhr vergangenes Wochenende in der Straße "Am alten Rathaus" in Kelkheim-Ruppertshain gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und beschädigte diesen dabei. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei konnte Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeuges vor Ort sicherstellen und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallfahrer machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (06195) 6749 0 bei der Polizeistation Kelkheim zu melden.

