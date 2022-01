PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Raubüberfall in Limburg+++Einbruch in Einfamilienhaus in Schupbach+++Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Brechen+++

1. Raubüberfall in Limburg,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 17.01.2022, 12:10 Uhr

(wie) Am Montagmittag überfiel ein bisher unbekannter und bewaffneter Täter eine Postagentur in Limburg. Die Polizei wurde gegen 12:15 Uhr in die Westerwaldstraße gerufen. Ein Mann hatte dort die Postagentur betreten und einer Mitarbeiterin eine Schusswaffe an den Körper gehalten. Er forderte Geld, was er auch ausgehändigt bekam. Anschließend flüchtete der Täter über die Lichtfieldbrücke. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, dabei unterstützte auch die Polizei aus Rheinland-Pfalz. Der Täter konnte vorerst mit seiner Beute entkommen. Er wurde beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt und braungebrannt/ südländisch. Er habe eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Sonnenbrille sowie einen schwarzen Sportrucksack getragen. Zudem trug er eine OP-Maske. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Einfamilienhaus in Schupbach, Beselich-Schupbach, Gartenstraße, Freitag, 14.01.2022, 16:45 Uhr bis 19:45 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag wurde in Schupbach in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Bargeld gestohlen. Unbekannte Täter hatten einen schlecht einsehbaren Innenhof an einem Gebäude in der Gartenstraße betreten und dort ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen und entwendeten 200 EUR Bargeld. Der Sachschaden am Haus durch die Hebelversuche belaufen sich auf circa 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Körperverletzung unter Jugendlichen in Limburg, Limburg, Graupfortstraße, Freitag, 14.01.2022, 18:30 Uhr

(wie) Am Freitagabend wurde in einem Parkhaus in Limburg ein 12-Jähriger von anderen Jugendlichen geschlagen und verletzt. Der 12- Jährige war mit Freunden in Limburg unterwegs. Im Laufe des Abends wurden sie von einer fünfköpfigen Gruppe auf dem Neumarkt angesprochen und nach Geld gefragt. Diese Gruppe schubste den 12-Jährigen und seine Freunde, als sie kein Geld erhielten. Im Treppenhaus des Parkplatzes am Busbahnhof traf die Gruppe dann gegen 18:30 Uhr wieder aufeinander. Diesmal soll der 12-Jährige, der mit seinen Freunden wegrennen wollte, eingeholt und festgehalten. Dann sei der Junge mehrfach in den Bauch geschlagen worden sein. Schließlich habe er sich befreien und weglaufen können. Der 12-Jährige wurde im Rettungswagen behandelt, die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte sie aber nicht mehr feststellen. Der Haupttäter soll ca. 165 bis 170 cm groß und um die 13 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine schwarze Strickmütze der Marke "Lacoste" getragen und habe nordafrikanisches Aussehen gehabt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Verletzter bei Unfall zwischen Fahrrad und Fußgänger, Elz, Oberdorfstraße, Samstag, 15.01.2022, 10:30 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen wurde bei einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrrad in Elz ein Mann verletzt. Eine 9-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Oberdorfstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor das Mädchen die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte gegen einen 49-jährigen Fußgänger. Danach stürzten beide zu Boden. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen blieb unverletzt, am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden.

5. Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Brechen, Niederbrechen, Runkeler Straße (L 3022), Samstag, 15.01.2022, 20:25 Uhr

(wie) Am Samstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall bei Niederbrechen zwei Männer schwer verletzt. Ein 27-Jähriger befuhr mit einem Toyota die L 3022 (Runkeler Straße) von Runkel in Richtung Niederbrechen. Kurz vor dem Ortseingang Niederbrechen kam der 27-Jährige, aufgrund eines Fahrfehlers, in einer Kurve von der Fahrbahn ab prallte gegen einen Baum und einen Holzaufsteller. Bei dem Aufprall wurden der Fahrer und sein 37-Jähriger Beifahrer schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 EUR geschätzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

6. Randalierer auf dem Wochenmarkt musste in Gewahrsam genommen werden, Limburg, Neumarkt, Samstag, 16.01.2022, 12:30 Uhr

(wie) Am Samstagmittag musste die Polizei einen Betrunkenen in Gewahrsam nehmen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Limburger Wochenmarkt wiederherzustellen. Ein 33-Jähriger pöbelte auf dem Neumarkt herum, bedrängte Passanten und urinierte in der Öffentlichkeit. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes verständigte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Streife fest. Dabei half ein weiterer Passant. Der 33-Jährige musste von den Polizeibeamten zu Boden gebracht und gefesselt werden, da er wild um sich schlug und den Mitarbeiter des Ordnungsamtes hierbei im Gesicht traf. Die Fragen der Polizei konnte der 33-Jährige nicht beantworten, einen Ausweis hatte er auch nicht dabei. Er wurde festgenommen und zur Ausnüchterung und Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Maßnahme wurde von der Bereitschaftsrichterin bestätigt.

