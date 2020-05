PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 16.05.2020

Limburg (ots)

Unfallflucht am Bergbaumuseum

35781 Weilburg/Lahn; Auf dem Parkplatz vor dem Weilburger Bergbaumuseum wurde am Freitag zwischen 16.50 und 18.30 Uhr ein brauner Ford Focus beim ein.- oder ausparken im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471 - 93860 entgegen.

Wer beschädigt einen weißen Daimler

65599 Dornburg - Frickhofen; Bereits am Mittwoch gegen 13.00 Uhr ereignete sich in der Lindenstraße in Frickhofen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein weißer Daimler Kombi durch einen rangierenden weißen Transporter beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der 06431 - 91400 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

65520 Bad Camberg - Würges; Vermutlich in der Nacht zum Freitag fexten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Erzgebirgsstraße auf und entwendeten das Bargeld sowie die Zigaretten. Hinweise nimmt die Polizei Limburg entgegen.

Diebe scheitern an Zigarettenautomaten

65520 Bad Camberg; Auch in der Bahnhofstraße in Bad Camberg versuchten unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zum Freitag einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Der Automat hielt den Hebelkräften stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge abzogen. Auch in diesem Fall nimmt die Polizei in Limburg Hinweise unter der 06431 - 91400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Polizeihauptkommissar

Andreas Alt

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell