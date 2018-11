POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.11.2018

Limburg (ots) - 1. Einbrecher hinterlassen Fensterschaden, Brechen-Niederbrechen, Wagnerstraße, 26.11.2018, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

(sw)Ihren Einbruch abgebrochen haben Täter gestern im Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Wagnerstraße in Niederbrechen. Trotz mehrmaligem Hebeln konnten die Einbrecher ein Fenster des Hauses nicht öffnen, beschädigten dieses aber durch den Einbruchversuch. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden und deswegen ihre Tat abbrachen. Hinweisgeber mögen sich telefonisch bei der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 melden.

2. Einbrecher dringen in Restaurant ein, Weilburg, Limburger Straße, 25.11.2018, 22:45 Uhr, bis 26.11.2018, 10:10 Uhr,

(sw)Ein türkisches Restaurant in der Limburger Straße in Weilburg wurde durch Einbrecher heimgesucht, die durch die Tat knapp über 100 Euro erbeuteten. Im Bereich des Hinterhofs wurde die Hintertür des Restaurants gewaltsam durch die Einbrecher geöffnet. Innerhalb des Objekts befindliches Bargeld nahmen sie an sich und flüchteten dann in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizeistation Weilburg bittet Zeugen, sich telefonisch unter (06471) 93860 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale, Limburg a. d. Lahn, Bruder-Kremer-Straße, 17.11.2018, 22:00 Uhr, bis 25.11.2018, 08:00 Uhr,

(sw)Wie der Polizei gestern erst mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum vom 17.11.18 bis 26.11.18 zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Bruder-Kremer-Straße in Limburg. Die Einbrecher versuchten, eine Nebentür der Bäckerei gewaltsam aufzudrücken, wodurch sie die Tür beschädigten. Offenbar brach man dann die Tatausführung aus unbekannten Gründen ab. Täterhinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 91400 entgegen.

4. Tierquäler stiehlt Hühner und Hasen, Dornburg-Langendernbach, Bahnhofstraße, 25.11.2018, 19:00 Uhr, bis 26.11.2018, 08:00 Uhr,

(sw)Die Polizei bittet um Mithilfe um einen Tierquäler, der in einem Garten in der Bahnhofstraße von Langendernbach sein Unwesen trieb, zu identifizieren. Aus Gehegen im Garten entwendete der Täter insgesamt sieben Hühner und einen Hasen. Einem weiteren Hasen schnitt der Täter ein Ohr ab. Durch die Verletzung verendete das Tier qualvoll. Die Limburger Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 91400.

5. Unfallflucht in Sackgasse, Limburg a. d. Lahn, Taunusstraße, 26.11.2018, 09:15 Uhr bis 10:30 Uhr,

(sw)Einen Schaden von rund 2.500 Euro verursachte ein noch unbekannter Unfallverursacher in der Taunusstraße in Limburg. Es handelt sich hierbei um eine Sackgasse. Der Geschädigte hatte seinen grauen Mazda in Höhe der Hausnummer 14 geparkt und entdeckte nach der Rückkehr zu seinem PKW Schäden an der Stoßstange. Der Verursacher wartete nicht vor Ort und meldete den Unfall auch nicht der Polizei. Die Polizeistation Limburg sucht Zeugen des Unfalles, die sich jederzeit telefonisch unter (06431) 91400 melden können.

