PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 09.03.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Reihenhaus, Oberursel, Weißkirchen, An der Untermühle, Feststellung: 08.03.2020, gg. 08.30 Uhr

(pa)Am Wochenende waren im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen Einbrecher am Werk. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines in der Straße "An der Untermühle" gelegenen Reihenhauses aus, um eine Fenstertür aufzuhebeln und anschließend diverse Zimmer nach Wertsachen zu durchsuchen. Zum Diebesgut liegen aktuell noch keine genaueren Informationen vor. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Polizei nimmt 19-Jährigen fest, Bad Homburg v. d. Höhe, Rathausplatz, 06.03.2020, gg. 21.10 Uhr

(pa)Die Nacht zum Samstag musste ein 19 Jahre alter Mann aus Bad Homburg in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Am Freitagabend gegen 21.10 Uhr meldeten Zeugen, dass ein junger Mann auf dem Bad Homburger Rathausplatz mit Flaschen um sich werfe und eine Frau lediglich durch ein Ausweichen habe verhindern können, von einer der Flaschen getroffen zu werden. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 19-Jährigen, der deutlich alkoholisiert war und sich aggressiv zeigte. Bei der Durchsuchung des Mannes im Rahmen der Festnahme stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen sicher. Ein mit dem Festgenommenen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,3 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Polizeigewahrsam genommen, aus dem er nach der Ausnüchterung wieder entlassen wurde.

3. In Klassenraum eingestiegen, Friedrichsdorf, Seulberg, Landwehrstraße, 06.03.2020, 14.30 Uhr bis 09.03.2020, 07.30 Uhr

(pa)Ein Schulgebäude in Friedrichsdorf wurde im Verlauf des vergangenen Wochenendes von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen öffneten die Täter auf bislang unbekannte Weise das Fenster eines Klassenraumes der in der Landwehrstraße gelegenen Schule. Durch dieses stiegen die Unbekannten in den Raum ein, den sie anschließend verwüsteten. Sie entwendeten Süßigkeiten, etwas Münzgeld und mehrere Flummis im Gesamtwert von etwa 50 Euro. Der angerichtete Sachschaden liegt mit circa 350 Euro deutlich höher. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Trickdieb unterwegs, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, 06.03.2020, gg. 11.00 Uhr

(pa)Am Freitag versuchte in Friedrichsdorf ein angeblicher Spendensammler, einen 72-Jährigen zu bestehlen. Der Senior befand sich gegen 11.00 Uhr in der Wilhelmstraße, als ein junger Mann an ihn herantrat. Dieser gab sich als Gehörloser aus und hielt dem 72-Jährigen eine Spendenliste vor. Der Senior zeigte sich hilfsbereit und zückte seine Geldbörse. Als der angebliche Spendensammler allerdings seine Liste über das geöffnete Portemonnaie hielt und versuchte, den Spender abzulenken, schöpfte dieser Verdacht. Er konnte einen Diebstahl gerade noch verhindern. Der junge Mann ergriff daraufhin die Flucht. Er wird beschrieben als circa 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet mit schwarzer Basecap. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und bittet Zeugen sowie Personen die möglicherweise durch denselben Täter angesprochen wurden, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Unbekannte stehlen Hühner, Friedrichsdorf, Seulberg, Gonzenheimer Landstraße, 06.03.2020, 22.00 Uhr bis 07.03.2020, 11.30 Uhr

(pa)Von Freitag auf Samstag wurden von einer umzäunten Weide bei Friedrichsdorf Seulberg mehrere Hühner entwendet. Als der Tierhalter am Freitagabend nach den Tieren schaute, waren noch alle 25 Hühner auf der an der Gonzenheimer Landstraße gelegenen Hühnerweide vorhanden. Am Samstagvormittag musste er denn feststellen, dass ein Dutzend der Hühner offenbar gestohlen worden war. Der Wert der Tiere beläuft sich auf rund 180 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

6. Vandalismus an Grillhütte, Weilrod, Rod a. d. Weil, Vor dem Berg, 06.03.2020, 07.00 Uhr bis 08.03.2020, 10.45 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes wurde eine Grillhütte in Weilrod durch Randalierer beschädigt. Die Täter begaben sich zwischen Freitagmorgen und Sonntagvormittag auf einen in der Straße "Vor dem Berg" in Rod an der Weil gelegenen Spielplatz. An der dort befindlichen Grillhütte zerstörten sie beide Glasfenster. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Die Polizeistation Usingen erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

7. Motorroller gestohlen und beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Schönberger Straße, 06.03.2020, 22.00 Uhr bis 07.03.2020, 14.00 Uhr

(pa)Vermutlich in der Nacht zum Samstag entwendeten Unbekannte in Bad Homburg einen Motorroller. Das Fahrzeug stand noch am Freitagabend in der Schönberger Straße. Am Samstagnachmittag stellte der Besitzer fest, dass sein Roller gestohlen wurde. Später wurde das Kraftrad beschädigt im Straßengraben an der Weilburger Straße aufgefunden. Der durch die Unbekannten verursachte Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Homburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

8. Mercedes zerkratzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Höllsteinstraße, 07.03.2020, 22.30 Uhr bis 08.03.2020, 13.00 Uhr

(pa)Eine in Bad Homburg Kirdorf geparkte Mercedes C-Klasse wurde von Samstag auf Sonntag zum Ziel von Vandalen. Das Fahrzeug stand von Samstagabend, 22.30 Uhr bis Sonntagmittag, 13.00 Uhr am Fahrbahnrand der Höllsteinstraße, als Unbekannte den Lack im Heckbereich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Die Reparaturkosten werden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 Zeugenhinweise entgegen.

9. Unfallflucht - Zeugen gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Stettiner Straße, 09.03.2020, 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr

(pa)Keinen guten Start in die neue Woche hatte am Montagmorgen in Bad Homburg die Fahrerin einer Mercedes V-Klasse. Die Frau parkte den schwarzen Kleinbus gegen 08.00 Uhr in einer Parkbucht in der Stettiner Straße. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurück zu ihrem Wagen kam, war dieser im Heckbereich beschädigt. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Mercedes im Vorbeifahren touchiert und dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 Zeugenhinweise entgegen.

10. Toyota beschädigt und davongefahren, Oberursel, Kumeliusstraße, 08.03.2020, 13.20 Uhr bis 22.00 Uhr

(pa)Am Sonntag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Oberursel einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Fahrerin eines Toyota Yaris, hatte diesen gegen 13.20 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Kumeliusstraße in Fahrtrichtung Feldberstraße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 22.00 Uhr war am Heck ihres weißen Kleinwagens eine frische Beschädigung festzustellen. Der oder die Verantwortliche war davongefahren statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0.

