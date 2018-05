POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 04.05.2018

1. Einbrecher an Schule

Kronberg, Le-Lavandou-Straße - dortige "Altkönigschule", zwischen Mittwoch, 02.05.2018, 14:45 Uhr und Donnerstag, 03.05.2018, 06:15 Uhr

(vh) Nachdem sie in der Nacht zum 01. Mai zunächst erfolglos versucht hatten in ein Schulgebäude in der Le-Lavandou-Straße in Kronberg einzubrechen, so gelang dies unbekannten Tätern in der Nacht zum Donnerstag. Mutmaßlich erneut zur Nachtzeit hatten die Unbekannten das Gelände der "Altkönigschule" betreten, sich aber nun vermutlich unter Nutzung eines Schlüssels den Zutritt zum Innenbereich des Schulgebäudes verschafft. Innerhalb der Räumlichkeiten suchten die Täter den Bereich der Kantine auf und öffneten dort den Zugang zu einem separaten Büro ebenso mit einem passenden Schlüssel. Innerhalb des Büros wurde zielgerichtet ein Schrank aufgehebelt, aus welchem es zur Entwendung einer Geldkassette, mit mehreren Hundert Euro Bargeld darin, und schriftlicher Unterlagen kam. Auch in diesem Fall gelang den Tätern unerkannt die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Königstein, unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Kabel-Diebe scheitern

Oberursel-Stierstadt, Ludwig-Erhard-Straße, zwischen Mittwoch, 02.05.2018, 17:00 Uhr und Donnerstag, 03.05.2018, 07:00 Uhr

(vh) Bei dem Versuch in der Nacht zum Donnerstag ein Kupferkabel von einer Baustelle in Oberursel-Stierstadt zu entwenden, scheiterten unbekannte Täter. Wie durch Mitarbeiter der Stadtwerke Oberursel am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte in den Nachtstunden den Schutzzaun eines Baustellengeländes in der Ludwig-Erhard-Anlage aufgeschnitten und anschließend das Gelände betreten. Auf der Baustelle durchtrennten die Täter ein Kupferkabel, ließen dieses aber aus nicht bekannten Gründen vor Ort zurück. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Oberursel hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

3. Ford Fiesta aufgebrochen

Oberursel-Stierstadt, Steinbacher Straße, Donnerstag, 03.05.2018, zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr

(vh) Äußerst abgebrüht ging ein Dieb am Donnerstagnachmittag nahe einer Reithalle am Ortsrand von Oberursel-Stierstadt vor. Im Verlauf der Nachmittagsstunden schlug der unbekannte Täter in einem durchaus belebten Bereich eine Seitenscheibe an einem geparkten Ford Fiesta ein und durchsuchte zunächst einen im Pkw liegenden Rucksack. Darin entdeckte der Täter eine Geldbörse und entnahm aus dieser 25 Euro, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der durch das Einschlagen der Scheibe entstandene Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Pfosten umgeknickt

Kronberg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 03.05.2018, gegen 09:00 Uhr

(vh) Absolut korrekt und gemäß ihrer Pflichten als Unfallverursacherin verhielt sich eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag, nachdem sie in der Kronberger Innenstadt einen Unfall verursacht hatte und entsprechend die Polizei diesbezüglich informierte. Gegen 09:00 Uhr fuhr eine 73-jährige Oberurselerin mit ihrem Volvo SUV aus einer Ausfahrt in der Frankfurter Straße heraus. Dabei touchierte sie einen im Gehwegbereich befindlichen Pfosten und drückte diesen um. Aufgrund der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro am Fahrzeug der Seniorin, wogegen der am Pfosten entstandene Schaden mit circa 50 Euro als gering anzusehen ist.

5. Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Gemarkung Usingen-Wernborn, Bundesstraße 275 - Höhe Anschlussstelle Wernborn, Donnerstag, 03.05.2018, gegen 14:05 Uhr

(vh) Nachdem am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin beim Einbiegen auf die B 275 im Bereich der Anschlussstelle Wernborn ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug übersehen hatte, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 14:05 Uhr wollte eine 21-jährige Usingerin von Wernborn kommend mit ihrem Opel Corsa auf die Bundesstraße nach links in Richtung Kransberg einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Ford KA, der die Bundesstraße in Richtung Usingen befuhr und an dessen Steuer sich eine 63-jährige Neu-Anspacherin befand. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, infolge dessen die beiden Fahrzeugführerinnen verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt.

6. Audi übersehen

Oberursel, Hohemarkstraße / An der Waldlust, Donnerstag, 03.05.2018, gegen 17:25 Uhr

(vh) Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstagnachmittag in Oberursel im Bereich der Einmündung Hohemarkstraße und der Straße "An der Waldlust", nachdem einer der Fahrzeugführer einen vorfahrtberechtigten Pkw übersah. Gegen 17:25 Uhr fuhr eine 53-jährige Oberurselerin mit ihrem Audi Q3 stadtauswärts auf der Hohemarkstraße. Zur selben Zeit wollte ein 53-jähriger Oberurseler mit seinem Ford Focus von der Straße "An der Waldlust" nach links auf die Hohemarkstraße einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Audi und es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer blieben infolge des Unfalles unverletzt. Der an ihren noch fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt.

7. Fußgänger verursacht Unfall

Steinbach, Obergasse, Donnerstag, 03.05.2018, gegen 20:20 Uhr

(vh) Da er beim Überqueren der Obergasse in Steinbach nicht auf den Verkehr achtete, verursachte ein Fußgänger am Donnerstagabend einen Unfall mit einem Radfahrer. Gegen 20:20 Uhr wollte ein 15-jähriger Steinbacher die Obergasse überqueren, bemerkte dabei aber nicht, dass ein 64-jähriger Eschborner auf seinem Fahrrad die Straße befuhr. Aufgrund des plötzlich die Fahrbahn betretenden Fußgängers versuchte der 64-Jährige diesem auszuweichen, streifte dabei aber den 15-Jährigen leicht, bevor er mit seinem Fahrrad gegen einen am Fahrbahnrand geparkten 3-er BMW und einen Gartenzaun stieß. Infolge des Anstoßes an den Pkw wurde der Eschborner leicht verletzt, bedurfte aber keiner ärztlichen Versorgung. Der durch das Unfallgeschehen entstandene Sachschaden, das Fahrrad des Eschborners war nicht mehr fahrbereit, wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt.

8. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises bezüglich der 19. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag, 07.05.2018: Gemarkung Neu-Anspach, Bundesstraße 275 - Höhe Abfahrt Hausen-Arnsbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

