POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 03.05.2018

1. Einbruch in Wohnung

Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 02.05.2018, zwischen 13:40 Uhr und 15:20 Uhr

(vh) Während der nur kurzen Abwesenheit der Bewohner wurde im Verlauf des Mittwoches in eine Wohnung in der Bad Homburger Innenstadt eingebrochen. Unbekannte Täter suchten zwischen 13:40 Uhr und 15:20 Uhr ein in der Louisenstraße gelegenes Mehrfamilienhaus auf und brachen dort die Tür einer Wohnung auf. Nachfolgend wurden sämtliche Wohnräume durchsucht, wobei den Tätern zumindest drei Uhren in die Hände fielen. Letztlich gelang den Tätern, die einen Schaden in Höhe von circa 850 Euro verursachten, unerkannt die Flucht.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Automat geknackt

Friedrichsdorf, Bahnstraße - dortiger Bahnhof, bis Mittwoch, 02.05.2018, 05:55 Uhr

(vh) Mit dem Ziel sich Getränke und Süßigkeiten zu verschaffen, knackten unbekannte Täter am Friedrichsdorfer Bahnhof einen entsprechenden Automaten. Mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch suchten die Unbekannten den Bahnhofsbereich auf, wo es ihnen gelang, unter Nutzung eines unbekannten Hilfsmittels den Automaten zu öffnen und diverse Gegenstände daraus zu entwenden. Durch die Tat entstand dem Automatenaufsteller ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher an Schule

Kronberg, Le-Lavandou-Straße, bis Dienstag, 01.05.2018, 02:50 Uhr

(vh) Durch die ausgelöste Alarmanlage wurden in der Nacht zum Dienstag Einbrecher von einem Schulgelände in Kronberg vertrieben. Wie Verantwortliche der Schule am Dienstagmorgen feststellen konnten, hatten Unbekannte in den Nachtstunden das Gelände betreten und dort die Verglasung eines Fensters des Schulgebäudes zerstört. Bei dem anschließenden Öffnen des Fensters, kam es zur Auslösung der Alarmanlage. Ersten Feststellungen zufolge betraten die Täter nicht das Gebäude, sondern brachen durch den Alarm ihre Tatausführung ab und flüchteten. Der am Fenster entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Königstein, unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

4. Versuchter Einbruch in Wohnung

Steinbach, Im Wingertsgrund, zwischen Dienstag, 01.05.2018, 23:00 Uhr und Mittwoch, 02.05.2018, 10:00 Uhr

(vh) Mit dem Ziel in eine Wohnung einzubrechen, suchten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Wingertsgrund" in Steinbach auf. Wie die Bewohnerin einer Wohnung am Mittwochmorgen bei ihrer Rückkehr feststellen musste, hatten Unbekannte während ihrer Abwesenheit versucht die Tür aufzubrechen, was letztlich nicht gelang. Der bei dem Einbruchsversuch verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Pkw beschädigt

Oberursel, Mainstraße, bis Mittwoch, 02.05.2018, 19:00 Uhr

(vh) Einen Schaden in Höhe von 500 Euro verursachten Unbekannte an einem in der Oberurseler Mainstraße geparkten Pkw. Am Mittwochmorgen bemerkte die Besitzerin eines VW Golf, dass an ihrem seit Samstagabend auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeug, sowohl zwei Reifen plattgestochen, als auch die Fahrertür verkratzt wurde. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Oberursel, unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

6. Einbrecher in Wohnung

Usingen, An der Eiskaut, Mittwoch, 02.05.2018, zwischen 09:00 Uhr und 16:10 Uhr

(vh) In Abwesenheit des Bewohners brachen unbekannte Täter im Verlauf des Mittwoches in eine Wohnung in der Straße "An der Eiskaut" in Usingen ein. Bei Rückkehr zu seiner Wohnung stellte dessen Bewohner fest, dass mehrere Wohnräume durchwühlt waren und die Terrassentür offenstand. Wie sich zeigte, hatten Unbekannte die Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufgehebelt und sich so Zugang zum Innenbereich verschafft. Ersten Feststellungen zufolge entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang. Der von den Tätern verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

7. Fahrzeugteile gestohlen

Kronberg-Oberhöchstadt, Gelber Weg, zwischen Montag, 30.04.2018, 22:30 Uhr und Dienstag, 01.05.2018, 05:00 Uhr

(vh) Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Monate war ein, in der Straße "Gelber Weg" in Kronberg-Oberhöchstadt, geparkter Mercedes Benz das Ziel von Fahrzeugteiledieben. Am Morgen des 01. Mai musste der Besitzer des am Straßenrand geparkten Mercedes "CLS" feststellen, dass in den zurückliegenden Nachtstunden unbekannte Täter die Beleuchtungseinrichtung seines Fahrzeuges fachmännisch ausgebaut und dadurch einen Schaden in Höhe von 600 Euro verursacht hatten.

Die "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

8. Beim Fahrstreifenwechsel kollidiert

Bad Homburg, Urseler Straße, Mittwoch, 02.05.2018, gegen 15:50 Uhr

(vh) Beim Fahrstreifenwechsel auf der Urseler Straße in Bad Homburg kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Ein 54-jähriger Oberurseler befuhr gegen 15:50 Uhr mit seinem Fiat Stilo die Urseler Straße in Richtung der Bad Homburger Innenstadt und war gerade dabei, von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Zeitgleich beabsichtigte eine 23-jährige Frau aus dem Kreis Marburg mit ihrem VW UP vom Gelände eines Autohauses kommend auf die Urseler Straße einzufahren. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, infolge dessen die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben. Der an ihren noch fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

9. Geparktes Fahrzeug touchiert

Königstein-Mammolshain, Oberstraße, Mittwoch, 02.05.2018, gegen 18:30 Uhr

(vh) Ihrer Pflichten als Unfallverursacherin kam am Mittwochabend eine Autofahrerin in Königstein-Mammolshain nach, als sie nach Beschädigung eines geparkten Fahrzeuges die Polizei verständigte. Eine 78-jährige Bad Homburgerin fuhr gegen 18:30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Oberstraße in Richtung Vorderstraße. Dabei touchierte sie im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten 5-er BMW. Gemäß ihren Pflichten als Unfallverursacherin rief die Seniorin die Polizei hinzu, was in heutigen Zeiten nicht die Regel ist. Der durch den Unfall an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 1.600 Euro geschätzt.

10. Mit Reh kollidiert

Schmitten-Niederreifenberg, Landesstraße 3025 - Schmittener Straße, Donnerstag, 03.05.2018, gegen 05:10 Uhr

(vh) Durch ein die Fahrbahn der L 3025 querendes Reh, kam es am Donnerstagmorgen im Bereich von Schmitten-Niederreifenberg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 05:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Schmittener mit seinem VW Passat die Landesstraße in Richtung Niederreifenberg, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Dem Schmittener gelang es nicht dem Tier auszuweichen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit diesem kam. Das Reh erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Schmittener blieb infolge des Unfalles unverletzt. Der an seinem noch fahrbereiten Fahrzeug entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

11. Veranstaltungshinweis

Gemeinsam für mehr Sicherheit im Naherholungsgebiet Taunus - "Kleiner Bikertag"

Hochtaunuskreis, Großer Feldberg, Sonntag, 06.05.2018, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(vh) Der MSC Winkelmesser Frankfurt e.V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Institutionen am Sonntag, 06.05.2018, von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Großen Feldberg einen "Kleinen Bikertag". Im Naherholungsgebiet Taunus kommen eine Vielzahl von Verkehrsarten auf engem Raum zusammen, was auch automatisch zu Problemen führt. Unter dem Motto "Gemeinsam für mehr Sicherheit", soll durch umfangreiche Information und Diskussion, zu einem besseren Verständnis zwischen allen Verkehrsteilnehmern beigetragen werden. Es gibt Biker und ihre Motorräder zum Anfassen und Verkehrsinformation für Jedermann. Darüber hinaus werden die Maschinen namhafter Motorradhersteller vorgestellt. Im Fokus der Veranstaltung steht die aktive Aufklärungsarbeit zu Beginn der Motorradsaison. Auch die Polizei will bei dieser Gelegenheit vorrangig informieren und beraten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle - KHK Hammann

Telefon: (0611) 345-1052/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

