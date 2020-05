Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Bundespolizisten schlichten Streit

Neumünster (ots)

Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurden Bundespolizisten am Bahnhof Neumünster auf eine Auseinandersetzung aufmerksam. Es hatte offensichtliche einen Streit zwischen zwei Männern geben, in dessen Verlauf ein 24-jährige Russe einen 50-jährigen Deutschen mit einer Bierflasche geschlagen hatte. Der Geschädigte hatte eine Platzwunde am Kopf und musste mit dem alarmierten Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Ein Atemalkoholtest bei dem 50-jährigen Russen ergab einen Promillewert von 1,54. Er erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof und muss mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell