Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizei nimmt abgängigen Jugendlichen in Obhut

Flensburg (ots)

Samstagabend gegen 18.15 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen alleinreisenden Jugendlichen im Flensburger Bahnhof aufmerksam. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige abgängig aus einer Jugendeinrichtung war. Auf Befragen gab er an, mit dem Zug nach Lübeck fahren zu wollen. Die Bundespolizisten nahmen den Jugendlichen in Obhut und übergaben ihn an die Jugendeinrichtung in Flensburg.

