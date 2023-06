Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge gibt wichtigen Hinweis - Polizei ermittelt nach Straftaten und vollstreckt drei Haftbefehle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0549

Mit dem Hinweis auf Diebesgut in einem Wohnhaus Am Schallacker in Hörde ermöglichte ein Zeuge der Dortmunder Polizei den Einstieg in umfangreiche Ermittlungen, bei denen es nicht nur um Beute wie Fahrräder oder E-Scooter ging, sondern auch um den Besitz von Rauschgift, Munition und Waffen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das Amtsgericht Dortmund Haftbefehle gegen drei Tatverdächtige. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach dem Hinweis der Zeugen am 27. Mai 2023 entdeckte die Polizei bei ersten Ermittlungen vormittags im Keller eines Mehrfamilienhauses nicht nur das mutmaßliche Diebesgut, sondern in der zum Keller gehörenden Wohnung noch viel mehr: Darunter Marihuana, Kokain, Heroin, Bargeld in fünfstelliger Höhe, zwei Pistolen mit passender Munition, eine Armbrust und Material, mit dem die Aufbereitung für den Verkauf von Drogen möglich ist.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter gegen die Tatverdächtigen. Die Gründe: Illegaler Handel / Besitz in nicht geringer Menge von Heroin und Kokain, Verstoß gegen das Waffengesetz, Hehlerei, Besitz von Marihuana.

