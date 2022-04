POL-DO: Pressemitteilung für das Fußballspiel der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund - Vfl Wolfsburg am 16.04.2022 um 15:30 Uhr in Dortmund, Signal Iduna Park

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0434 Gestern, 14.April, erhielt eine Moschee in Dortmund einen Drohbrief mit strafrechtlichen Inhalten. In dem Brief befanden sich mehrere Zettel mit rechtsextremistischem Hintergrund. Zugleich werden Bedrohungen und Beleidigungen ausgesprochen. Auf einem Zettel ist der Aufdruck NSU 2.0 zu lesen. Die Polizei Dortmund nimmt diese Bedrohung ...

mehr