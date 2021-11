Polizei Dortmund

POL-DO: Chaos-Fahrt eines 18-Jährigen unter Drogeneinfluss endet mit Unfall auf der B 55

Dortmund (ots)

Er hatte schon keinen Führerschein - und nach diesem gefährlichen Ausritt am Montagmorgen (22. November) dürfte es für einen 18-Jährigen aus Lippstadt mit dem Erwerb einer Fahrerlaubnis auch noch länger dauern. Der junge Mann war unter Drogeneinfluss auf der A 44 zwischen Werl-Süd und Soest unterwegs, flüchtete anschließend vor zwei Zeugen, legte sogar eine kurze Falschfahrt hin und baute letztendlich einen Unfall auf der B 55 in Soest.

Aber der Reihe nach: Am Montagmorgen um kurz nach 5 Uhr fiel zwei Männern auf der A 44 ein Renault auf, der auffällige Schlangenlinien fuhr. Die beiden Zeugen alarmierten die Polizei und gaben der Leitstelle regelmäßige Standortmeldungen durch. Ein Streifenwagen der Polizei stellte sich derweil auf dem Parkplatz "Kliever Mühle" auf, um das Auto abzufangen.

Der 18-Jährige fuhr allerdings schon vorher auf den Parkplatz "Lohner Klei" ab. Hier versuchten die Zeugen zwar, den Lippstädter an der Weiterfahrt zu hindern. Doch dieser setzte - davon unbeeindruckt - zurück, streifte einen der beiden Männer mit dem Außenspiegel am Oberschenkel, prallte gegen einen Baum und fuhr als Falschfahrer auf die A 44 auf. Hier wendete er nach kurzer Zeit erneut und fuhr wieder in die richtige Richtung.

Nachdem er die Autobahn im Kreuz Erwitte/Anröchte verließ, endete seine Fahrt auf der B 55 in Richtung Lippstadt mit einem Unfall. Der Fahrer versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, wurde aber schnell von Polizeikräften festgenommen. Ein Alkoholtest verlief zwar negativ, ein Drogentest fiel allerdings positiv auf Kokain aus.

Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung.

