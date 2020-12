Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Supermarkt

DortmundDortmund (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt an der Roßbachstraße am Samstagabend (26. Dezember) sucht die Polizei Zeugen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich gegen 21.05 Uhr bei der Polizei gemeldet. Er hatte einen Mann beobachtet, der offenbar versuchte eine Scheibe des Marktes einzuwerfen. Sein offensichtliches Ziel: das Regal mit hochwertigen Spirituosen hinter der Scheibe.

Bevor die Beamten eintrafen, konnte der Tatverdächtige flüchten. Offenbar gelangte er über den rückwärtigen Bereich des Geschäfts in Richtung des dortigen Wasserlaufs. Er wird wie folgt beschrieben: bekleidet mit einer dunklen, dicken Winterjacke mit Kapuze und einer dunklen Jeans.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell