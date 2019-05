Polizei Dortmund

POL-DO: Kind in Dortmund-Mitte von Auto erfasst und leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0507

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (7.5.) gegen 15.15 Uhr am Burgwall ist ein sechsjähriges Kind leicht verletzt worden. Ein Auto hatte den Jungen erfasst.

Laut Zeugenaussagen war eine 74-jährige Dortmunderin mit ihrem Wagen auf dem Burgwall in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Leuthardstraße erfasste sie mit der Fahrzeugseite aus bislang ungeklärter Ursache den Sechsjährigen aus Dortmund. Dieser überquerte demnach bei Grünlicht den Burgwall in Richtung Süden.

Der Sechsjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 74-Jährige erlitt einen Schock.

Während der Unfallaufnahme musste die betroffene Richtungsfahrbahn des Burgwalls - zwischen der Bornstraße und der Straße Burgtor - auf einen Fahrstreifen begrenzt werden. Gegen 15.45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

