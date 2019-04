Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Dortmund-Brechten

Ein 55-jähriger Dortmunder ist am Montag (1.4.) gegen 22 Uhr in der Brechtener Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren eine 53-Jährige und ein 55-Jähriger (beide aus Dortmund) mit ihren Hunden zu Fuß auf dem östlichen Gehweg der Brechtener Straße unterwegs. Als sich - etwa in Höhe der Hausnummer 262 - ein weißes Auto mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit näherte, machte der 55-Jährige den Fahrer eigenen Angaben zufolge durch Rufen und mittels Gestik auf die zu schnelle Fahrweise aufmerksam. Der Autofahrer hielt an, woraufhin der Dortmunder ein Foto des vorderen Kennzeichens machen wollte. Offenbar, um dies zu verhindern, fuhr der Fahrer in Richtung des 55-Jährigen wieder los. Hierbei traf er den Fußgänger am Bein und verletzte ihn leicht. Anschließend soll der Wagen mit quietschenden Reifen auf der Brechtener Straße in Richtung Süden davongefahren sein.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kombi der Hersteller Ford oder Opel mit dem Kennzeichenfragment DO-N??? gehandelt haben. Am Ende stand demnach die Ziffer "1". Zudem habe das Fahrzeug seitlich einen etwa 10 cm breiten schwarzen Streifen gehabt. Der laut Zeugenaussagen junge Fahrer hatte blonde Haare. Neben ihm saß eine Frau mit ebenfalls blonden Haaren.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Eving unter 0231-132-2521.

