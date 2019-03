Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall im Dortmunder Südwesten verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0329

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (21.3.) gegen 21.10 Uhr im Bereich Emil-Figge-Straße/An der Palmweide ist eine Fahrradfahrerin offenbar schwer verletzt worden. Sie war gegen eine Autotür geprallt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 51-jährige Dortmunderin mit ihrem Fahrrad auf der Emil-Figge-Straße in Richtung Süden unterwegs. Als sie kurz vor der Straße An der Palmweide an einem geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete eine 50-jährige Dortmunderin zeitgleich von innen die Fahrertür. Die Radfahrerin stieß gegen die Tür, stürzte und verletzte sich offenbar schwer.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

