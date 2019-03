Polizei Dortmund

POL-DO: Beamte beweisen den richtigen Riecher: Jugendlicher auf gestohlenem Leichtkraftrad angehalten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0264

Das Leichtkraftrad fiel den Beamten am Samstagabend (2. März) wegen offenbar hoher gefahrener Geschwindigkeit auf. Dass sie sich daraufhin entschlossen, den Fahrer zu kontrollieren, stellte sich als die richtige Entscheidung heraus. Aus diversen Gründen.

Es war gegen 22.35 Uhr, als ein Streifenteam der Polizei Dortmund die Herderstraße befuhr. Dabei beobachteten die Beamten, wie ein Leichtkraftrad - besetzt mit zwei Personen - die Mozartstraße über die Herderstraße kreuzte und das mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle, fuhren hinterher und fanden das Gefährt anschließend in der Haydnstraße auf dem Gehweg. Auf dem Fahrzeugsitz: ein 16-jähriger Dortmunder. Die zweite Person hatte sich offenbar bereits entfernt.

Brachte der 16-Jährige bei seiner Kontrolle zunächst noch Ausreden hervor, dauerte es nicht lange, bis er sich recht redselig gab. Und so erklärte er nun, er sei das Leichkraftrad gefahren. Gemeinsam mit seiner Sozia, einer 15-jährigen Dortmunderin, sei er zuvor auf einem Parkplatz an der Schützenstraße mit dem Zweirad zu Fall gekommen, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Das Fahrzeug wohlbemerkt, das den ersten Ermittlungen zufolge erst tags zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Zudem, so gab der Dortmunder in seinen ersten Aussagen an, sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und habe sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von mehr als 0,5 Promille.

Der 16-Jährige musste den Weg auf eine Polizeiwache antreten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Dienstag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Vogt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell