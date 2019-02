Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Brand mit zwei Toten in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0241

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Am 9.1.2019 kam es in den Morgenstunden in einem Einfamilienhaus in der Arnold-Böcklin-Straße in Dortmund zu einem Brand. Die Hausbewohner, Mutter (84 Jahre) und Sohn (51 Jahre), konnten nach dem Eintreffen der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass beide zum Zeitpunkt der Brandentstehung noch gelebt haben und an einer Rauchgasintoxikation verstorben sind. Der Brandort wurde durch einen Brandsachverständigen untersucht. Zur Brandursache können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden.

Die 35-jährige Beschuldigte Stefania Giuseppina Giugno (vgl. anliegendes Lichtbild) hielt sich seit einigen Wochen vor dem Brand bei den Verstorbenen auf. Gegen die Beschuldigte hat der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dortmund nunmehr auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls erlassen. Die Beschuldigte ist dringend verdächtig, den Pkw Mercedes Benz mit dem amtlichen Kennzeichen DO-DS 981 des 51-jährigen Verstorbenen nach Ausbruch des Brandes entwendet und sich damit ins Ausland abgesetzt zu haben. Der Pkw ist am 10.1.2019 ausgebrannt in Belgien aufgefunden worden. Nach der Beschuldigten wird gefahndet.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten Zeugen, die Angaben zu dem Brand, der Tat oder dem Aufenthaltsort der Beschuldigten machen können, sich beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0231-132-7441 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Presseauskünfte erteilt lediglich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Sandra Lücke, unter Tel. 0231/92626123.

