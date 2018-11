POL-DO: Räuber auf der Flucht gefasst

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1561

Die Dortmunder Polizei hat im Rahmen einer Fahndung nach einem Raub den Tatverdächtigen angetroffen und festgenommen.

Ereignet hatte sich der Vorfall gestern (21.11.) gegen 17:30 Uhr in der Liboristraße. Eine 57-jährige Dortmunderin kehrte nach Hause zurück und wollte gerade ihre Wohnungstür aufschließen. In der einen Hand den Schlüssel, in der anderen zwei Taschen, wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann überrumpelt. Er entriss der Frau die Taschen und rannte mit seiner Beute in Richtung Körner Hellweg.

Polizeibeamte fassten den Tatverdächtigen wenig später. Teile der Beute, die der Tat und dem Opfer eindeutig zuzuordnen waren, trug er noch bei sich. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen, polizeibekannten Dortmunder. Er wurde dem zentralen Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

