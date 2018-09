POL-DO: Auseinandersetzungen zweier konkurrierender Gruppierungen in Dortmund - ein Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1256

Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Wochenende (08. und 09.09.2018) zu zwei Vorfällen, deren Ursache in einer Auseinandersetzung zwischen einem in Dortmund ansässigen Familienclan und einer hiesigen Rockergruppierung liegen dürften.

Am 08.09.2018, gegen 18.40 Uhr, attackierten zwei Männer einen 32-jährigen Dortmunder in der Dortmunder Innenstadt und verletzten diesen mit mehreren Messerstichen schwer. Die beiden Tatverdächtigen konnten zwischenzeitlich identifiziert werden, es handelt sich um zwei Dortmunder im Alter von 37 und 49 Jahren.

Am gestrigen Tag (11.09.2018) wurde eine Sachbeschädigung an einem Geschäftslokal in der Dortmunder Innenstadt angezeigt. Unbekannte Täter hatten hier eine Schaufensterscheibe an einem dem 37-jährigen Tatverdächtigen gehörenden Geschäftslokal eingeworfen.

Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte gestern Morgen der 37-jährige Dortmunder festgenommen werden. Nach Vorführung beim Haftrichter ordnete dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung an. Gleichzeitig beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den zurzeit flüchtigen 49-jährigen Dortmunder, der auch antragsgemäß erlassen wurde.

Zu den Schüssen auf das Clubhaus am Sonntag, 09.09.2018 in der Deutschen Straße in Dortmund-Eving dauern die Ermittlungen weiter an.

Zuständig für die weitere Bearbeitung und somit auch ausschließlich zuständig für die Pressearbeit ist die Staatsanwaltschaft Dortmund, Tel. 0172-3752758.

Staatsanwaltschaft Dortmund

