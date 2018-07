POL-DO: Licht im PTB-Waffenfall: Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0956

Wie bereits mit Pressemitteilung lfd. Nr. 0948 berichtet, war eine 30-jährige Waltroperin am 1. Juli durch einen Schuss aus einer PTB Waffe im Gesicht verletzt worden.

Im Nachgang zu der Sachverhaltsschilderung und der Fahndung nach den unbekannten Tatverdächtigen hat sich die Frau heute (3.7.) mit einem Bekannten bei der Polizei gemeldet und die Aussage korrigiert.

Gegenüber dem ermittelnden Polizeibeamten gab sie an, dass dieser Sachverhalt so nie geschehen sei. Sie schilderte in ihrer Vernehmung den tatsächlichen Hergang.

Somit hat sich die Fahndung aus der vorangegangenen Pressemeldung hiermit erledigt.

Die Waffe wurde zur Vernehmung mitgebracht und sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Vortäuschens einer Straftat.

Die Ermittlungen dauern an.

Vgl.: Pressemeldung lfd. Nr. 0948 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3986792

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell