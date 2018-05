POL-DO: Unbekannter belästigt Frau - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0640

Ein unbekannter Mann hat am späten Freitagabend (27. April) auf der Lütgendortmunder Straße eine junge Frau belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die 21-jährige Dortmunderin war ihren eigenen Angaben zufolge gegen 23 Uhr an der Haltestelle "Am Düppersholl" an der Lütgendortmunder Straße aus dem Bus gestiegen (Linie 440). Als sie anschließend über die Straße lief, hörte sie plötzlich Schritte von hinten. Ein unbekannter Mann sprach sie an, worauf sie zunächst nicht reagierte. Der Mann zog sie schließlich am Arm nach hinten und stellte ihr anzügliche Fragen.

Die 21-Jährige konnte sich jedoch losreißen und lief davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkler Teint, dunkle, ungepflegte, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Hose. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

