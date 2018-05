POL-DO: Polizei erkennt frühzeitig Randalierer auf der Brückstraße durch Videobeobachtung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0618

Gestritten, gesehen, gefunkt, Gewahrsam - so in etwa lässt sich ein polizeilicher Einsatz am Sonntagmorgen (29. April) auf der Brückstraße zusammenfassen.

Gegen 5.10 Uhr erkannte ein Polizist der Dortmunder Leitstelle auf den Bildschirmen das Offensichtliche - drei junge Männer randalierten auf der Brückstraße. Also funkte er eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache in Dortmund-Mitte an und gab die Infos an sie weiter.

Wenig später trafen die Polizisten in Höhe des Orchesterzentrums auf das Trio. Ein 21-jähriger Dortmunder war besonders gut zu erkennen, schließlich hob er zur Begrüßung einen Plastikstuhl in die Luft. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich das zuvor beobachtete Verhalten des Trios. Die alkoholisierten Männer folgten weder den Anweisungen der Beamten noch wiesen sie sich aus. Die anschließende Entscheidung des 21-Jährigen, auf die Beamten loszugehen, war nicht die beste in dieser Nacht. Mit Handschellen auf dem Rücken landete er im Streifenwagen.

Weil sich sein 24-jähriger Begleiter (aus Schwerte) ebenfalls nicht beherrschen konnte, wurden auch ihm Handschellen angelegt. Beide verbrachten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Der Dritte im Bunde, ein ebenfalls 24-jähriger Dortmunder, erhielt einen Platzverweis.

