Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210225 - 0228 Frankfurt-Bornheim: Falscher Handwerker

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Mittag bestahl ein Mann in der Vereinsstraße eine ältere Frau. Kurz zuvor täuschte er die Dame und gab sich als Handwerker aus.

Gegen 12.15 Uhr klingelte der Mann bei der nichtsahnenden 83-Jährigen. Angeblich wollte er einen Zettel beim Nachbar hinterlassen, da der Nachbar zum Termin nicht anwesend war. Er bat um Stift und Zettel, die ihm die gutwillige Frau an der Tür auch gab. Als er nicht hineingebeten wurde, verschaffte er sich selbst Zutritt. Er drückte sich an ihr vorbei und begann sofort Schränke und Schubladen zu durchwühlen, ungeachtet der lautstarken Proteste der Frau. So schaffte er es, Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden.

Im Anschluss floh er unerkannt.

