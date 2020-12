Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201217 - 1285 Frankfurt-Gutleutviertel: Räuber ergaunert Zigaretten - Zeugen gesucht

FrankfurtFrankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (16.12.2020) hat ein Mann einen Raub auf einen Kiosk begangen. Dabei wurde eine 52-jährige Frau verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann in der Gutleutstraße einen Kiosk und gab an, Zigaretten kaufen zu wollen. Als die 52-jährige Betreiberin ihm den Kaufpreis nannte, reagierte der Mann zunächst nicht. Plötzlich eilte er zu ihr hinter den Tresen, wo die Zigarettenstangen in einem Karton verstaut waren. Sie versuchte ihn sodann wegzudrängen, leider ohne Erfolg. Er schubste sie zu Boden, nahm den Karton an sich und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Innenstadt.

Die 52-jährige Frau wurde aufgrund leichter Verletzungen vor Ort ärztlich behandelt.

Der Täter soll männlich, ca. 190 cm groß, eine kräftige Statur sowie rote bzw. geschwollene Hände gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer Mütze und einer beigen Jacke gewesen.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755-51299 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell