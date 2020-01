Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200130 - 0102 Frankfurt-Heddernheim: Falsche Dachdecker machen fette Beute

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Vormittag traten erneut falsche Handwerker auf den Plan. Diesmal tauchten sie in Heddernheim auf und gaben vor, Dachdecker zu sein. Am Ende erbeuteten sie Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer tausend Euro.

Gegen 11:30 Uhr klingelten drei Männer bei dem 87-jährigen Rentner in der Tacitusstraße. Für ihn waren sie keine ganz Unbekannten, denn sie hatten bereits einige Tage zuvor einmal bei ihm geklingelt und vorgegeben, auf einer nahegelegenen Baustelle tätig zu sein. Dabei seien ihnen zufällig Schäden am Dach des Rentners aufgefallen. In diesem Zusammenhang boten sie an, in den nächsten Tagen erneut zu kommen und die Schäden genauer zu begutachten. Dieser Tag war gestern, so dass der 87-Jährige die drei in sein Haus ließ. Dort verwickelten ihn zwei im Erdgeschoss in ein Gespräch, während der dritte im Bunde angeblich das Dach in Augenschein nahm. Tatsächlich jedoch durchsuchte er die anderen Zimmer des Hauses und entwendete Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer tausend Euro. Anschließend verließen alle drei gemeinsam das Haus.

Der Rentner konnte die drei Männer nicht näher beschreiben. Bekannt ist, dass zwei eine schwarze Jacke des Werkzeugherstellers "STIHL" trugen und ca. 40-50 Jahre alt waren. Alle sprachen akzentfrei Deutsch. Einer trug eine Basecap und hatte einen gepflegten, kurzen Vollbart und graue Haare.

Hinweis: Die Polizei Frankfurt weißt nochmals ausdrücklich darauf hin, keine fremden Personen in die Wohnung / ins Haus zu lassen. Handwerkliche Termine werden in der Regel angekündigt. Bei unangemeldeten Personen sollten Sie vorsichtig sein und die Polizei verständigen. Halten Sie die Tür auf jeden Fall geschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell