POL-F: 171113 - 1218 Frankfurt-Nordend: Versuchter Einbruchdiebstahl in Kiosk

Frankfurt (ots) - (fue) Am Montag, den 13. November 2017, gegen 02.30 Uhr, ging bei der Polizei der Anruf eines Mannes aus der Rohrbachstraße ein, der angab verdächtige Geräusche aus seinem Kiosk gehört zu haben. Die sofort nach dort entsandten Funkstreifen konnten dann auch drei Personen festnehmen, die sich an dem Objekt aufgehalten hatten. In einem Rucksack, der von einem der drei Tatverdächtigen mit den Füßen unter ein geparktes Auto geschoben wurde, konnten entsprechende Aufbruchwerkzeuge wie Brecheisen, Schraubendreher sowie Handschuhe aufgefunden und sichergestellt werden. An der Tür und an dem Fenster des Kiosks konnten entsprechende Hebelmarken festgestellt werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Männer im Alter von 25, 27 und 28 Jahren.

