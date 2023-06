Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Diebe gehen arbeitsteilig vor

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weiterstadt (ots)

Arbeitsteilig müssen mehrere Täter am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitag (16.6.) und Montagmorgen (19.6.) auf einem Baustellengelände in der Robert-Koch-Straße vorgegangen sein. Dort entwendeten sie eine Rüttelplatte, die durch die Ablage eines Baggerarms mit Schaufel gegen die Wegnahme gesichert war. Die Täter überwanden den Sicherungsschutz und transportierten die Rüttelplatte ab. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 42 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell