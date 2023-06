Fürth (ots) - Fürth: Am Donnerstag (08.06.), in der Zeit zwischen 15:30 - 19:00 Uhr, kam es in der Erbacher Straße Höhe der Hausnummer 102 A in Fürth im Odenwald auf dem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte hierbei den rechten vorderen Fahrzeugbereich eines dort geparkten PKW Jaguars. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt ca. 500,- Euro. Anschließend entfernte sich ...

