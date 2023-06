Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei codiert Fahrräder beim Sommerfest - Freie Plätze zu vergeben

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Beamte und Beamtinnen des 2.Polizeireviers bieten im Rahmen des Sommerfestes in der Lincoln-Siedlung am Samstag (17.6) eine kostenfreie Fahrradcodierung an. Interessierte, die ihr Fahrrad besser vor Diebstahl schützen möchten, können in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr im Quartierpark vorbeikommen.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell vergeben sind, wird um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 06151/969-41254 gebeten.

Für die Codierung sind ein gültiges Ausweisdokument und der Eigentumsnachweis erforderlich. Es wird ebenfalls dazu appelliert, den Akku-Schlüssel nicht zu vergessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell